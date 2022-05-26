Пашинян объявил о запуске армянского космического спутника

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня на заседании правительства, что космический корабль компании Space X вывел на орбиту Земли первый космический спутник Армении.

«Это произошло в результате сотрудничества между армянской государственной компанией «Геокосмос» и испанской компанией «Сатлантис». Невозможно переоценить значение произошедшего - Армения вступает в эру космической деятельности, и мы надеемся, что восстановим наши наши богатые традиции в этой области. Одной из наших приоритетных задач является локализация космических технологий в Армении, а также организация производства космической техники», - сказал премьер-министр.

Он сообщил, что к концу 2023 года в Армении будет создан центр управления спутником и приемная станция, вокруг которых будет сформирован научно-практический коллектив специалистов.

«Планируется, что приемная станция будет оказывать услуги приема и передачи спутниковых данных другим спутниковым операторам. Фотографии, сделанные спутником, будут использоваться в сферах пограничного контроля, предотвращения и управления чрезвычайными ситуациями, защиты окружающей среды, градостроительства, дорожного строительства, геологии», - сказал Пашинян.