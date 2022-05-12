В Армении отменено требование представлять QR-код в общественных местах

Ереван /Медиамакс/. Министерство здравоохранения Армении сообщает, что требование представлять QR-код при посещении общественных мест отменено.

«В частности, отменено требование о представлении результатов диагностическего теста на коронавирус (COVID-19) максимум 72 часовой давности, 24-часового экспресс-теста или сертификата о вакцинации против COVID-19 при посещении объектов общественного питания, гостиничных комплексов, спортзалов, библиотек, музеев, театров, кинотеатров, а такаже других культурных заведений. Указанное изменение вступит в силу на следующий день после его официального опубликования»,- говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что действующие ограничения в Армении ослаблены с учетом пандемической ситуацию в стране, связанной с коронавирусом (COVID-19), которая сейчас относительно стабильна.

Медиамакс напоминает, что с 22 января этого года было обязательным предоставление сертификатов о прививках или результатов тестов при посещении общественных мест.