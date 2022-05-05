Вероника Зонабенд: «Я люблю Армению и живущих здесь людей»

Партнер-учредитель, председатель совета директоров UWC Dilijan College Вероника Зонабенд считает, что сохранение и кристаллизация национальной идентичности и готовность нации к изменениям не противоречат друг другу, если найти правильный баланс.

В передаче «Красная нить» Вероника Зонабенд рассказала о вовлечении в проекты «армянского мира» в партнерстве с супругом - Рубеном Варданяном, представила свое видение концепции Armenian by Choice и выразила мнение, что переезд в Армению большого количества талантливых людей является шансом, которым следует непременно воспользоваться.

Темы беседы:

00:00 - начало

00:26 - первое знакомство с Арменией и желание «выйти замуж за интеллигентного армянина»

04:00 - вовлечение в «армянский мир» в партнерстве с супругом - Рубеном Варданяном

05:20 – ресторан «Кактус» - первый самостоятельный проект в Армении

07:25 – «никак не могли понять, что я за «зверь»»

08:00 – в Армению вложено много любви, эмоций и сил

09:25 – школа в Дилижане - кардинальный трансформационный проект

10:25 – звучало много обвинений

11:14 – Армения и армянская Диаспора: две части «Атлантиды», баланс между сохранением идентичности и готовностью к изменениям

17:25 – может ли “Armenian by Choice” стать движением?

21:50 – Армения и «армянский мир» до и после ноября 2020 года

23:30 – cамоизоляция – не выход

24:30 – 5 тысяч жизней – большая цена за переосмысление

25:00 – «релокация» как шанс для Армении

28:10 – понимание армянской культуры требует глубокого понимания самих себя

30:00 – Дилижанский Дом композиторов как модель