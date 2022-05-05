Вероника Зонабенд: «Я люблю Армению и живущих здесь людей»

Партнер-учредитель, председатель совета директоров UWC Dilijan College Вероника Зонабенд считает, что сохранение и кристаллизация национальной идентичности и готовность нации к изменениям не противоречат друг другу, если найти правильный баланс.
В передаче «Красная нить» Вероника Зонабенд рассказала о вовлечении в проекты «армянского мира» в партнерстве с супругом - Рубеном Варданяном, представила свое видение концепции Armenian by Choice и выразила мнение, что переезд в Армению большого количества талантливых людей является шансом, которым следует непременно воспользоваться.
Темы беседы:
00:00 - начало
00:26 - первое знакомство с Арменией и желание «выйти замуж за интеллигентного армянина»
04:00 - вовлечение в «армянский мир» в партнерстве с супругом - Рубеном Варданяном
05:20 – ресторан «Кактус» - первый самостоятельный проект в Армении
07:25 – «никак не могли понять, что я за «зверь»»
08:00 – в Армению вложено много любви, эмоций и сил
09:25 – школа в Дилижане - кардинальный трансформационный проект
10:25 – звучало много обвинений
11:14 – Армения и армянская Диаспора: две части «Атлантиды», баланс между сохранением идентичности и готовностью к изменениям
17:25 – может ли “Armenian by Choice” стать движением?
21:50 – Армения и «армянский мир» до и после ноября 2020 года
23:30 – cамоизоляция – не выход
24:30 – 5 тысяч жизней – большая цена за переосмысление
25:00 – «релокация» как шанс для Армении
28:10 – понимание армянской культуры требует глубокого понимания самих себя
30:00 – Дилижанский Дом композиторов как модель
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.