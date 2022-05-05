Дарон Аджемоглу считает, что Путин «стал полностью изолированным»

Ереван /Медиамакс/. Профессор Массачусетского технологического университета Дарон Аджемоглу считает, что президент России Владимир Путин «стал полностью изолированным».

«Важная особенность системы, которую столь успешно выстроил Путин, заключается в том, что он стал полностью изолированным. Он окружен людьми, которые во всем с ним соглашаются, и все глубже погружается в свою же пропаганду», - сказал Аджемоглу в интервью изданию Meduza.

«Вы можете наблюдать то же самое и в Турции с Эрдоганом. Вы увидите те же самые процессы во многих африканских странах, в которых воцарились клептократические правители. Как только это происходит, ситуация становится очень опасной, потому что какие-либо институциональные сдержки и противовесы перестают действовать. Именно на этом основывается система, выстроенная Путиным. Больше нет голосов, которые сказали бы ему, что то, что он делает, будет иметь катастрофические последствия и для него самого, и для России. Я думаю, в окружении Путина будут все больше говорить о том, что во всем этом виноват Запад, который снабжает Украину оружием: «А мы должны их проучить». И опять же не будет голоса, который сказал бы им, что это настоящее сумасшествие, что это действительно опасно. Так что это очень непредсказуемая фаза», - сказал экономист.