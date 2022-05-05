На Каскаде «гостит» самовар, поивший Чаренца, Сарояна и Мандельштама

В 1904 году в Ереване насчитывалось 66 чайных. Самая известная из них, «чайхана», находилась во дворе Голубой мечети. Здесь собиралась интеллигенция – Егише Чаренц, Аксель Бакунц, Мартирос Сарьян. Бывая в Ереване, сюда захаживали Осип Мандельштам и Андрей Белый, Уильям Сароян.

Фото: Медиамакс

44-литровый самовар, рядом с которым мерно текли творческие беседы, хранится в Музее истории Еревана. Сейчас он «гостит» в Музее русского искусства в качестве VIP- экспоната выставки «Самовар».

Фото: Медиамакс

«В начале 19-го века, когда Восточная Армения стала частью Российской империи, самовары быстро проникли в армянскую жизнь, сформировав традицию чаепития. В каждом третьем армянском доме был самовар. Он стал составной частью приданого девушки. Чистоплотность девушки часто связывали с чистотой и блеском самовара. Его называли «генералом стола». Семьи, у которых не было своего самовара, принимая важных гостей, брали его напрокат», - рассказывает директор Музея русского искусства Марине Мкртчян.

Фото: Медиамакс

Несколько лет назад в музее прошла выставка парфюмерных флаконов, и стало понятно, что людям интересны экспозиции предметов быта. Так и было принято решение представить самовар как культурное явление.

Марине Мкртчян Фото: Медиамакс

В экспозицию вошли самовары, хранящиеся в шести музеях Армении, в том числе, личные самовары Чаренца, Туманяна, Сундукяна, Лео, Сиаманто, а также другие важные атрибуты чаепития - стаканы, заварочные чайники.

Фото: Медиамакс

Представленные самовары являются продукцией известных российских заводов - Баташевых, Воронцовых, Гудковых, Шемариных. И только один из них уникален и неповторим.

Фото: Медиамакс

«В Музее истории Армении мы обнаружили уникальный самовар, сделанный в Джульфе. Самовары в основном заводские, а этот – ручная работа армянских мастеров. Он покрыт типично персидскими узорами - символами плодородия и жизни. Это уникальное сокровище», - рассказывает начальник отдела организации и популяризации выставок Овсанна Арутюнян.

Овсанна Арутюнян Фото: Медиамакс

В конце 19 века в Туле, которая считается родиной самоваров, было несколько десятков заводов. На каждом самоваре стояла печать завода-изготовителя. А изделия, представленные на всероссийских художественно-промышленных выставках, получали медали, свидетельствуюшие о высоком качестве.

Фото: Медиамакс

В армянской среде были распространены самовары различных заводов и разных видов - «ваза», «банка», «чаша».

Овсанна Арутюнян Фото: Медиамакс

«Самоварам в Армении придавалось важное значение, подтверждением чего может служить сообщение газеты «Ереванские известия»: «Сдается комната с мебелью и самоваром». Иными словами, самовар был тогда признаком роскоши. На каждого горожанина среднего достатка приходилось два самовара, один - для повседневного использования, другой - для торжественных случаев», - рассказывает Овсанна Арутюнян.

Фото: Медиамакс

Выставка продлится до 15 июня. Музей предлагает посетителям полный пакет «Самовар» - с сувенирной продукцией, познавательной программой, чаепитием.

Лусинэ Гарибян

Фото: Эмин Аристакесян