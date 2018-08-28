Инициатива «Послы европейской молодежи» принимает заявки

Ереван/Медиамакс/. Инициатива Европейского Союза «Послы европейской молодежи» (YEAs) приглашает молодежь из ЕС и стран Восточного партнерства, в том числе из Армении, в возраcте от 18 до 25 лет подавать заявки, чтобы стать частью молодежного международного сообщества. Заявки принимаются до 12 сентября 2018 года. Всего будет отобрано 100 новых участников инициативы.

«Послы европейской молодежи» - активные молодые люди, которые свободно владеют английским языком и являются гражданами ЕС или одной из 6 стран Восточного партнерства (Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины). Они осведомлены о деятельности Европейского Союза в их стране и заинтересованы в продвижении идей партнерства своей страны и ЕС.

Успешные кандидаты, прошедшие отбор, будут участвовать в различных локальных и международных мероприятиях, направленных на развитие диалога с молодежью из других стран, а также будут представлять молодежь своей страны за рубежом. Они будут обмениваться опытом и делиться знаниями о программах и инициативах ЕС, обсуждать вопросы образования и трудоустройства молодежи, реализовывать различные инициативы ради улучшения жизни граждан своих стран и всего региона. “Послы европейской молодежи” являются движущей силой сети «Молодежь европейских соседей», в которой в настоящее время насчитывается 3300 активных участников.

Инициатива «Послы европейской молодежи» является частью проекта ЕС «Открытое соседство - Укрепление партнерских связей посредством коммуникации: взаимодействие между людьми через Восточное соседство (“EU NEIGHBOURS east”).

Дополнительная информация доступна по ссылке.

Для участия в программе нужно заполнить заявку.