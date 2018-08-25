Унесите с собой семя возвращения в Армению, заявил Пашинян

Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, обращаясь к юношам и молодым людям из Диаспоры, заявил, что «важно, чтобы в семьях каждого из вас ежедневно говорили о необходимости вернуться в Армению».

Как сообщают в пресс-службе правительства, об этом премьер-министр сказал 23 августа на встрече с участниками программы «Шаг к дому».

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«Я хочу, чтобы вы унесли отсюда семя необходимости возвращения ваших родителей и ваших детей в Армению, осознание возвращения в Армению, любовь к возвращению в Армению, гражданство возвращения в Армению, поскольку я считаю, что каждый армянин является гражданином Республики Армения и имею честь обращаться к Вам как к гордым гражданам Республики Армения»,- заявил премьер.

Он подчеркнул, что «Армения – страна, где нужно жить, развиваться, творить, усиливаться, обогащаться и обогащать идеями, любовью, будущим и могуществом».

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«Если не ваши родители, то хотя бы вы, если не вы, то хотя бы ваши дети должны обязательно вернуться на родину»,- отметил Никол Пашинян.

Образовательно-ознакомительная программа «Шаг к дому» предназначалась для юношей и молодых людей из Диаспоры в возрасте 13-21 лет.