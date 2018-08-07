Пашинян сохраняет высокий медиарейтинг

Ереван /Медиамакс/. В июле разработанная Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor продолжала следить за объемами освещения в онлайн-СМИ Армении следующих политиков: Никол Пашинян, Серж Саргсян, Армен Саргсян, Карен Карапетян, Тарон Маргарян, Роберт Кочарян, Виген Саргсян, Левон Тер-Петросян, Арарат Мирзоян и Гагик Царукян.
В июле 2018 года по итогам мониторинга 130 информационных сайтов тройка самых упоминаемых политических деятелей выглядит следующим образом:
1.Никол Пашинян: 15 681 публикация (в июне 2018г. – 17 703 публикации).
2. Роберт Кочарян: 4 572 публикации (в июне 2018г. – 1 068 публикаций).
3. Серж Саргсян: 3 996 публикаций (в июне 2018г. – 3 617 публикаций).
Система MaxMonitor отдельно анализирует публикации 13 новостных сайтов (168.am, 1in.am, A1plus.am, Aravot.am, Armenpress.am, Armlur.am, Blognews.am, Hraparak.am, Lragir.am, Mediamax.am, News.am, Panorama.am, Tert.am) и составляет качественные показатели.
Специалисты MaxMonitor за это время проанализировали в общей сложности 8 489 статей, в которых тем или иным образом упоминались перечисленные политические деятели.
Ниже представлено распределение позитивных, нейтральных и негативных упоминаний о политических деятелях:
Политический деятель
Позитивная
Нейтральная
Негативная
Никол Пашинян
1445
2618
2
Роберт Кочарян
3
910
154
Серж Саргсян
17
873
94
Армен Саргсян
660
292
1
Тарон Маргарян
1
379
12
Арарат Мирзоян
98
271
6
Гагик Царукян
28
193
19
Левон Тер-Петросян
17
164
9
Виген Саргсян
0
111
1
Карен Карапетян
1
106
4
Медиакомпания Медиамакс со своей системой MaxMonitor является лидером на рынке медиамониторинга, анализа и оценки в Армении. Клиентами системы являются несколько десятков частных и государственных организаций: банки, телекоммуникационные операторы, министерства и ведомства, международные организации и посольства.
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