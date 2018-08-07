Пашинян сохраняет высокий медиарейтинг

Ереван /Медиамакс/. В июле разработанная Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor продолжала следить за объемами освещения в онлайн-СМИ Армении следующих политиков: Никол Пашинян, Серж Саргсян, Армен Саргсян, Карен Карапетян, Тарон Маргарян, Роберт Кочарян, Виген Саргсян, Левон Тер-Петросян, Арарат Мирзоян и Гагик Царукян.



В июле 2018 года по итогам мониторинга 130 информационных сайтов тройка самых упоминаемых политических деятелей выглядит следующим образом:



1.Никол Пашинян: 15 681 публикация (в июне 2018г. – 17 703 публикации).



2. Роберт Кочарян: 4 572 публикации (в июне 2018г. – 1 068 публикаций).



3. Серж Саргсян: 3 996 публикаций (в июне 2018г. – 3 617 публикаций).







Система MaxMonitor отдельно анализирует публикации 13 новостных сайтов (168.am, 1in.am, A1plus.am, Aravot.am, Armenpress.am, Armlur.am, Blognews.am, Hraparak.am, Lragir.am, Mediamax.am, News.am, Panorama.am, Tert.am) и составляет качественные показатели.



Специалисты MaxMonitor за это время проанализировали в общей сложности 8 489 статей, в которых тем или иным образом упоминались перечисленные политические деятели.



Ниже представлено распределение позитивных, нейтральных и негативных упоминаний о политических деятелях:

Политический деятель Позитивная Нейтральная Негативная Никол Пашинян 1445 2618 2 Роберт Кочарян 3 910 154 Серж Саргсян 17 873 94 Армен Саргсян 660 292 1 Тарон Маргарян 1 379 12 Арарат Мирзоян 98 271 6 Гагик Царукян 28 193 19 Левон Тер-Петросян 17 164 9 Виген Саргсян 0 111 1 Карен Карапетян 1 106 4

Медиакомпания Медиамакс со своей системой MaxMonitor является лидером на рынке медиамониторинга, анализа и оценки в Армении. Клиентами системы являются несколько десятков частных и государственных организаций: банки, телекоммуникационные операторы, министерства и ведомства, международные организации и посольства.