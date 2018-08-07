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Пашинян сохраняет высокий медиарейтинг


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. В июле разработанная Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor продолжала следить за объемами освещения в онлайн-СМИ Армении следующих политиков: Никол Пашинян, Серж Саргсян, Армен Саргсян, Карен Карапетян, Тарон Маргарян, Роберт Кочарян, Виген Саргсян, Левон Тер-Петросян, Арарат Мирзоян и Гагик Царукян.

В июле 2018 года по итогам мониторинга 130 информационных сайтов тройка самых упоминаемых политических деятелей выглядит следующим образом:

1.Никол Пашинян:  15 681 публикация (в июне 2018г. – 17 703 публикации).

2. Роберт Кочарян:  4 572  публикации (в июне 2018г. – 1 068 публикаций).

3. Серж Саргсян:  3 996  публикаций (в июне 2018г. – 3 617 публикаций).



Система MaxMonitor отдельно анализирует публикации 13 новостных сайтов (168.am, 1in.am, A1plus.am, Aravot.am, Armenpress.am, Armlur.am, Blognews.am, Hraparak.am, Lragir.am, Mediamax.am, News.am, Panorama.am, Tert.am) и составляет качественные показатели.
 
Специалисты MaxMonitor за это время проанализировали в общей сложности 8 489 статей, в которых тем или иным образом упоминались перечисленные политические деятели.

Ниже представлено распределение позитивных, нейтральных и негативных упоминаний о политических деятелях:

 

 

Политический деятель

Позитивная

Нейтральная

Негативная

Никол Пашинян

1445

2618

2

Роберт Кочарян

3

910

154

Серж Саргсян

17

873

94

Армен Саргсян

660

292

1

Тарон Маргарян

1

379

12

Арарат Мирзоян

98

271

6

Гагик Царукян

28

193

19

Левон Тер-Петросян

17

164

9

Виген Саргсян

0

111

1

Карен Карапетян

1

106

4

 

Медиакомпания Медиамакс со своей системой MaxMonitor является лидером на рынке медиамониторинга, анализа и оценки в Армении. Клиентами системы являются несколько десятков частных и государственных организаций: банки, телекоммуникационные операторы, министерства и ведомства, международные организации и посольства.

 

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