Директор СНБ Армении и посол России обсудили вопросы взаимодействия

Ереван /Медиамакс/. Директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян принял сегодня посла России Сергея Копыркина.

«Коснувшись крепкого сотрудничества, установленного между двумя странами, Артур Ванецян отметил, что эта дружба способствует укреплению взаимодействия разных ведомств двух государств, а сотрудничество между спецслужбами Армении и России еще больше укрепляет имеющиеся отношения»,- говорится в сообщении СНБ.



Сергей Копыркин подчеркнул, что Армения для России – важнейший стратегический партнер по ряду направлений совместной деятельности.



Стороны выразили готовность продолжить наращивание сотрудничества между Службой национальной безопасности Армении, Федеральной службой безопасности и Службой внешней разведки РФ по всем профессиональным направлениям.