Июльский рейтинг освещения министров в интернет-СМИ

Ереван /Медиамакс/. Разработанная Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor представляет данные об освещении деятельности министров в армянских интернет-медиа в июле 2018 года.
По итогам мониторинга 130 информационных сайтов тройка самых освещаемых министров выглядит так:
1. Министр обороны Давид Тоноян: 11964 публикации.
2. Министр образования и науки Араик Арутюнян: 1724 публикации.
3. Первый вице-премьер Арарат Мирозян: 1507 публикаций.
Меньше всего освещалась работа следующих трех министров:
1. Министр сельского хозяйства Артур Хачатрян: 184 публикации.
2. Министр финансов Атом Джанджугазян: 167 публикаций.
3. Министр спорта и по делам молодежи Левон Ваградян: 84 публикации.
Представленные данные относятся исключительно к количеству упоминаний.
Специалисты MaxMonitor также анализируют публикации 13 новостных сайтов (168.am, 1in.am, A1plus.am, Aravot.am, Armenpress.am, Armlur.am, Blognews.am, Hraparak.am, Lragir.am, Mediamax.am, News.am, Panorama.am, Tert.am) и сортируют позитивные, нейтральные и негативные упоминания. Данные за июль доступны в нижеприведенной таблице.
Министр
Позитивная
Нейтральная
Негативная
Давид Тоноян
315
174
11
Арарат Мирзоян
98
271
6
Араик Арутюнян
193
126
9
Зограб Мнацаканян
227
73
3
Арсен Торосян
102
78
41
Артур Ванецян
96
92
0
Артак Зейналян
109
69
4
Тигран Авинян
93
80
3
Сурен Папикян
119
35
3
Валерий Осипян
59
67
19
Ашот Акопян
93
38
0
Лилит Макунц
83
41
3
Арцвик Минасян
90
24
1
Грачья Ростомян
59
35
20
Мхитар Айрапетян
85
8
7
Мгер Григорян
42
45
0
Мане Тандилян
49
29
0
Эрик Григорян
52
13
1
Артур Григорян
37
14
0
Атом Джанджугазян
22
19
0
Артур Хачатрян
35
5
0
Левон Ваградян
13
3
0
Медиакомпания Медиамакс со своей системой MaxMonitor является лидером на рынке медиамониторинга, анализа и оценки в Армении. Клиентами системы являются несколько десятков частных и государственных организаций: банки, телекоммуникационные операторы, министерства и ведомства, международные организации и посольства.
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