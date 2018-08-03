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Июльский рейтинг освещения министров в интернет-СМИ


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. Разработанная Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor представляет данные об освещении деятельности министров в армянских интернет-медиа в июле 2018 года.

По итогам мониторинга 130 информационных сайтов тройка самых освещаемых министров выглядит так:

1. Министр обороны Давид Тоноян: 11964 публикации.

2.  Министр образования и науки Араик Арутюнян: 1724 публикации.

3. Первый вице-премьер Арарат Мирозян: 1507 публикаций.

Меньше всего освещалась работа следующих трех министров:

1. Министр сельского хозяйства Артур Хачатрян: 184 публикации.

2. Министр финансов Атом Джанджугазян: 167 публикаций.

3. Министр спорта и по делам молодежи Левон Ваградян: 84 публикации.


Представленные данные относятся исключительно к количеству упоминаний.

Специалисты MaxMonitor также анализируют публикации 13 новостных сайтов (168.am, 1in.am, A1plus.am, Aravot.am, Armenpress.am, Armlur.am, Blognews.am, Hraparak.am, Lragir.am, Mediamax.am, News.am, Panorama.am, Tert.am) и сортируют позитивные, нейтральные и негативные упоминания. Данные за июль доступны в нижеприведенной таблице.

 

Министр

Позитивная

Нейтральная

Негативная

Давид Тоноян

315

174

11

Арарат Мирзоян

98

271

6

Араик Арутюнян

193

126

9

Зограб Мнацаканян

227

73

3

Арсен Торосян

102

78

41

Артур Ванецян

96

92

0

Артак Зейналян

109

69

4

Тигран Авинян

93

80

3

Сурен Папикян

119

35

3

Валерий Осипян

59

67

19

Ашот Акопян

93

38

0

Лилит Макунц

83

41

3

Арцвик Минасян

90

24

1

Грачья Ростомян

59

35

20

Мхитар Айрапетян

85

8

7

Мгер Григорян

42

45

0

Мане Тандилян

49

29

0

Эрик Григорян

52

13

1

Артур Григорян

37

14

0

Атом Джанджугазян

22

19

0

Артур Хачатрян

35

5

0

Левон Ваградян

13

3

0

 

Медиакомпания Медиамакс со своей системой MaxMonitor является лидером на рынке медиамониторинга, анализа и оценки в Армении. Клиентами системы являются несколько десятков частных и государственных организаций: банки, телекоммуникационные операторы, министерства и ведомства, международные организации и посольства.

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