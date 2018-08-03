Июльский рейтинг освещения министров в интернет-СМИ

Ереван /Медиамакс/. Разработанная Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor представляет данные об освещении деятельности министров в армянских интернет-медиа в июле 2018 года.



По итогам мониторинга 130 информационных сайтов тройка самых освещаемых министров выглядит так:



1. Министр обороны Давид Тоноян: 11964 публикации.



2. Министр образования и науки Араик Арутюнян: 1724 публикации.



3. Первый вице-премьер Арарат Мирозян: 1507 публикаций.



Меньше всего освещалась работа следующих трех министров:



1. Министр сельского хозяйства Артур Хачатрян: 184 публикации.



2. Министр финансов Атом Джанджугазян: 167 публикаций.



3. Министр спорта и по делам молодежи Левон Ваградян: 84 публикации.



Представленные данные относятся исключительно к количеству упоминаний.



Специалисты MaxMonitor также анализируют публикации 13 новостных сайтов (168.am, 1in.am, A1plus.am, Aravot.am, Armenpress.am, Armlur.am, Blognews.am, Hraparak.am, Lragir.am, Mediamax.am, News.am, Panorama.am, Tert.am) и сортируют позитивные, нейтральные и негативные упоминания. Данные за июль доступны в нижеприведенной таблице.





Министр Позитивная Нейтральная Негативная Давид Тоноян 315 174 11 Арарат Мирзоян 98 271 6 Араик Арутюнян 193 126 9 Зограб Мнацаканян 227 73 3 Арсен Торосян 102 78 41 Артур Ванецян 96 92 0 Артак Зейналян 109 69 4 Тигран Авинян 93 80 3 Сурен Папикян 119 35 3 Валерий Осипян 59 67 19 Ашот Акопян 93 38 0 Лилит Макунц 83 41 3 Арцвик Минасян 90 24 1 Грачья Ростомян 59 35 20 Мхитар Айрапетян 85 8 7 Мгер Григорян 42 45 0 Мане Тандилян 49 29 0 Эрик Григорян 52 13 1 Артур Григорян 37 14 0 Атом Джанджугазян 22 19 0 Артур Хачатрян 35 5 0 Левон Ваградян 13 3 0