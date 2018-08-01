Премьер-министр Армении созвал митинг 17 августа

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что 17 августа в 18:30 часов на площади Республики в Ереване состоится митинг.
Глава правительства сказал, что митинг будет приурочен к 100 дням его премьерства.
«Нам предстоит важный разговор о том, что произошло в Армении за последние 100 дней и что будет происходить потом, какие шаги предприняло правительство для обеспечения скачкообразного роста и какими конкретными шагами мы собираемся обеспечить этот рост», - сказал Никол Пашинян в видео-обращении на своей странице в Фейсбук.
Премьер сказал, что на митинге речь пойдет также о тех проблемах и вызовах, с которыми столкнулось правительство и преодолением которых занимается.
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