Фонд IDeA начинает реконструкцию Парка Дружбы в Гюмри

Ереван /Медиамакс/. Фонд «Инициативы развития Армении» (IDeA) начинает реконструкцию парка Дружбы в Гюмри, расположенного по соседству с площадью Шарля Азнавура.

Проект состоит из компонентов социального предпринимательства, благотворительности и государственного-частного партнерства.



«Этот проект стартовал по предложению самих гюмрийцев, которые желают иметь в городе зону отдыха и развлечений, где дети и взрослые могли бы проводить свободное время, а молодежь - инициировать различные мероприятия, воплощая в жизнь свои творческие идеи»,- сказала руководитель Программы развития Гюмри фонда IDeA Елена Мурадян.



Для реализации фонд IDeA и муниципалитет Гюмри подписали меморандум. Фонд и городские власти ведут работы по решению жилищного вопроса семей, проживающих в домиках на территории парка.



При финансовой поддержке IDeA 8 семей уже переехали в удобные квартиры, которые в основном расположены рядом с парком и отобраны совместно с семьями. Процесс по отбору и приобретению квартир для остальных семей продолжается.



В настоящее время фонд IDeA работает над единой концепцией реконструкции парка, которая будет готова в октябре 2018 года. Для осуществления разных компонентов проекта IDeA планирует привлекать партнеров.



В IDeA напомнили, что в своей стратегии развития Армении фонд ориентируется на 5 географических зон: Дилижан-Севан, Ереван-Эчмиадзин, Татев-Горис, Степанакерт-Шуши и Гюмри.