В Армении открылся Центр инклюзивного яхтинга

Ереван /Медиамакс/. На побережье озера Севан открылся первый в Армении Центр инклюзивного яхтинга.

Центр расположен в поселке Артаниш Гегаркуникской области и находится на территории Armenian Camp.



Проект реализован Армянской Национальной федерацией инвалидного спорта в партнерстве с автономной некоммерческой организацией «Белая трость» при поддержке Госкорпорации «Росатом» и Российского центра науки и культуры в Ереване.



В Центре доступны водные активности, в частности парусный спорт, гребля на каяках, фридайвинг, инклюзивный яхтенный туризм. Кроме того, центр оборудован специальными дорожками для доступа к воде, пандусами, адаптированным пирсом, специальными шезлонгами и раздевалкой, а также плавающими колясками для купания –для удобства людей с ограниченными возможностями по здоровью.



Председатель Армянской национальной федерации инвалидного спорта (АНФИС) Самвел Ростомян сказал, что «мы работаем с людьми с ограниченными возможностями, многие из которых занимаются водными видами спорта и в целом ведут активный образ жизни».



«Для них очень важно самостоятельно добраться до воды, переодеться, позагорать и поплавать. Благодаря инфраструктуре и специальному инвентарю этот Центр предоставляет такую возможность», - отметил он.



Владимир Бредов, заместитель директора по управлению проектами компании «Русатом Сервис», руководитель проекта по продлению срока эксплуатации Армянской АЭС с российской стороны, сказал:



«Ключевой ценностью и главным капиталом Росатома является Человек. Компания не просто развивает и внедряет новые технологии, компания способствует выработке энергии. Нам крайне важны и близки проекты, которые способны создавать самую ценную энергию - энергию жизни. Именно поэтому Росатом поддерживает проекты, улучшающие качество жизни людей. Одним из таких является международная регата «Паруса духа», в которой принимают участие люди с инвалидностью и здоровые люди. В прошлом году Armenian Camp стал базовой площадкой для этапа регаты в Армении. Я рад, что здесь проект получил развитие – теперь лагерь превратился в уникальный центр, который будет объединять людей, создавать новые ценности, новые смыслы, давать старт новым проектам. И это большая честь иметь возможность оказать поддержку Армянской национальной федерации инвалидного спорта и всем, кто своим трудом способствовал созданию Центра инклюзивного яхтинга».