Армения предоставляет гуманитарную помощь народу Сирии

Ереван /Медиамакс/. Совместными усилиями министерств по чрезвычайным ситуациям Армении и России, Армяно-российского центра гуманитарного реагирования и Армянского общества Красного Креста (АОКК) в Сирию будет направлено 94 тонны гуманитарной помощи в виде пищевых продуктов (масло, рис и гречка).

В Сирии груз примет и распределит среди пострадавших партнер Армянского общества Красного Креста – Красный Полумесяц Сирии. 30 тонн гуманитарной помощи будут распределены в Алеппо посредством предводительства Армянской Берийской епархии.



Перевозка груза из Еревана в Сирию будет осуществлена на самолете «ИЛ-76» МЧС России, который 11-13 июля осуществит с этой целью 3 полета.