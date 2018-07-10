Гарегин II встретился с советником главного раввината Израиля

Ереван/Медиамакс/. Католикос всех армян Гарегин Второй принял в Первопрестольном Святом Эчмиадзине директора отдела межконфессиональных дел Американского еврейского комитета, советника-раввина главного раввината Израиля Дэвида Шломо Розена.

Католикос всех армян подчеркнул, что братские отношения с верховным раввинатом Израиля имеют богатую историю, и встреча в Первопрестольном Эчмиадзине является хорошим поводом для изучения новых возможностей развития связей.

Двусторонняя повестка, по словам Гарегина Второго, достаточно богата. Он отметил, что кроме прочих, она включает также вопросы признания Израилем Геноцида армян и продажи вооружений Азербайджану, которым в Первопрестольном Эчмиадзине придают большое значение.

Дэвид Шломо Розен отметил, что сотрудничество духовных лидеров двух стран может стать лучшим средством для преодоления вызовов, стоящих перед двумя народами, сообщают из Первопрестольного Эчмиадзина.

Гарегин Второй и Дэвид Шломо Розен были едины во мнении, что имеющиеся вопросы будет легче обсуждать посредством создания новых форматов для развития отношений и межконфессионального диалога.