В Берлине обсудили прошлое и настоящее армяно-германских связей

Ереван/Медиамакс/. Фонд «Инициативы развития Армении» (IDeA) совместно с Global Perspectives Initiative организовали 4 июля в Берлине мероприятие, посвященное обсуждению истории и текущего состояния армяно-германских отношений.

В IDeA отметили, что мероприятие посетил целый ряд почетных гостей, в том числе депутаты Бундестага Германии, работники посольства Армении в Берлине и немецкие интеллектуалы, деятели культуры и дипломаты.

Обсуждение проходило в рамках армянской программы выставки Hello World, открывшейся в музее Hamburger Bahnhof, и большое внимание было уделено именно армянской части экспозиции, которая разместилась в одном из самых просторных залов на площади 500 м2.

На открытии мероприятия соучредители фонда IDeA Рубен Варданян и Вероника Зонабенд обратились с приветственным словом к гостям, подчеркнув значимость мероприятий и дискуссий такого рода для укрепления и расширения армяно-германских связей в области образования и культуры.

Вероника Зонабенд отметила, что проект «Дилижанский межкультурный обмен», реализованный как часть программы «Сотрудничество гражданского общества» за счет финансирования со стороны Министерства иностранных дел Германии и при поддержке фонда IDeA, выявил тесные связи между армянскими и немецкими художниками и шире – между народами. По ее мнению, результаты, достигнутые в ходе осуществления проекта, способны придать новый импульс культурному обмену между Арменией и Германией.

«Дискуссия получилась интересной и глубокой благодаря участию в ней людей широких взглядов. Тот факт, что мероприятие прошло в здании музея, говорит о новой роли и месте искусства и музеев в современном мире. Задача таких мероприятий – расширять горизонты обеих сторон – Армении и Германии – благодаря взаимному знакомству с их культурным наследием. Лучший способ узнать и понять другого – познакомиться с его культурой, сохраняя при этом собственную идентичность. Думаю, сегодняшнее мероприятие очень помогло нам в этом, что, безусловно, позволит еще лучше взаимодействовать в будущем»,- сказала Вероника Зонабенд.

Генеральный директор IDeA Рафи Багджян представил немецкой аудитории деятельность фонда в области культуры и проекты, направленные на сохранение национальной идентичности и культурного наследия, такие как программа «Возрождение Татева», Dilijan Arts Observatory, восстановление мечети в городе Шуши, и другие.

Cреди почетных гостей мероприятия был посол Республики Армения в Федеративной Республике Германия Ашот Смбатян.

«Мы приветствуем эту инициативу, которая еще раз подтверждает дружеские отношения между Арменией и Германией. Я хотел бы выразить глубочайшую признательность ее инициаторам и участникам, которые позволили нам затронуть вопросы динамичного развития сотрудничества двух народов с великой историей»,- заявил Ашот Смбатян.

Ключевыми участниками обсуждения стали депутат парламента Германии Джем Оздемир и бывший председатель Совета Евангелической церкви Германии Вольфганг Хубер, которые дали свои оценки состоянию и истории армяно-германских связей. Модерировал дискуссию знаменитый германский телеведущий и журналист Али Аслан.

«Думаю, что поворотным моментом в армяно-германских отношениях стало признание Германией геноцида армян и восточных христиан в Османской империи, которое вывело эти отношения на новый уровень. Глядя на современную Армению, мы видим сильное гражданское общество, и это вызывает восхищение. Полагаю, Европе и, в частности, Германии стоит отводить более важную роль Армении, которая становится полноценным демократическим государством. Чем более демократической будет становиться Армения, тем проще будет убедить немецких инвесторов вкладывать в нее деньги»,- отметил Джем Оздемир.

По завершении дискуссии гостей провели по армянской части выставки Hello World в музее Hamburger Bahnhof. В ней экспонируются результаты проекта «Дилижанский межкультурный обмен» в виде уникальной подборки произведений искусства и науки, созданных в ходе Dilijan Arts Observatory. Проект продолжает лучшие традиции культурного и образовательного обмена между Германией и Арменией, складывавшиеся на протяжении XX века. Так, Дилижан в 1960–1970-е годы был широко известен как место отдыха творческих людей из-за рубежа, в том числе немецких архитекторов, писателей, режиссеров и музыкантов.

Фонд IDeA представил результаты проекта «Дилижанский межкультурный обмен» в ходе состоявшегося в декабре 2017 года в международном колледже UWC Dilijan мероприятия.