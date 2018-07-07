Артур Джанибекян получил Гран-при премии «Медиаменеджер России»

Ереван /Медиамакс/. Генеральный директор субхолдинга «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение» и телеканала ТНТ Артур Джанибекян получил Гран-при национальной премии «Медиаменеджер России».
Премия проводится Издательским домом «МедиаБизнес» и профессиональным журналом о медиабизнесе «Новости СМИ» при поддержке отраслевых общественных организаций.
В апреле 2018 года Артур Джаниебкян говорил в интервью Adindex, что «телевидение и интернет интегрируются между собой, создаются видеосервисы, и телевидение через пять лет будет показывать уже совершенно другое».
«Многие продукты будут создаваться для потребления «здесь и сейчас». Если вы, к примеру, утром смотрите что-то в метро на протяжении семи минут, значит, мы будем производить какой-то сериал каждый день на семь минут и выходить в 08.30 утра. Наша цель - идти в ногу со временем и успевать за потреблением», - отмечал Артур Джанибекян.
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