Артур Джанибекян получил Гран-при премии «Медиаменеджер России»

Ереван /Медиамакс/. Генеральный директор субхолдинга «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение» и телеканала ТНТ Артур Джанибекян получил Гран-при национальной премии «Медиаменеджер России».

Премия проводится Издательским домом «МедиаБизнес» и профессиональным журналом о медиабизнесе «Новости СМИ» при поддержке отраслевых общественных организаций.



В апреле 2018 года Артур Джаниебкян говорил в интервью Adindex, что «телевидение и интернет интегрируются между собой, создаются видеосервисы, и телевидение через пять лет будет показывать уже совершенно другое».



