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Флаг Армении – в сердце Баку



Ереван /Медиамакс/. В Интернете появились фотографии, на которых видно, что одна из башен Flame Towers в Баку раскрашена цветами армянского национального флага - красным, синим, оранжевым.

Пользователи пишут, что одно из зданий Flame Towers на самом деле должно было загореться цветами национального флага Колумбии, поскольку вечером 3 июля на Чемпионате мира по футболу проходил матч 1/4 финала между сборными Англии и Колумбии.

Флаг Колумбии Флаг Колумбии


По всей вероятности, ответственные за освещение перепутали цвета флагов Армении и Колумбии.
Флаг Армении Флаг Армении


Строительство башен Flame Towers в Баку началось в 2007 году и завершилось в 2012-м. Здания покрыты LED-экранами.

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