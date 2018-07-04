Флаг Армении – в сердце Баку

Ереван /Медиамакс/. В Интернете появились фотографии, на которых видно, что одна из башен Flame Towers в Баку раскрашена цветами армянского национального флага - красным, синим, оранжевым.
Пользователи пишут, что одно из зданий Flame Towers на самом деле должно было загореться цветами национального флага Колумбии, поскольку вечером 3 июля на Чемпионате мира по футболу проходил матч 1/4 финала между сборными Англии и Колумбии.
Флаг Колумбии
По всей вероятности, ответственные за освещение перепутали цвета флагов Армении и Колумбии.
Флаг Армении
Строительство башен Flame Towers в Баку началось в 2007 году и завершилось в 2012-м. Здания покрыты LED-экранами.
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