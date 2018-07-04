Флаг Армении – в сердце Баку

Ереван /Медиамакс/. В Интернете появились фотографии, на которых видно, что одна из башен Flame Towers в Баку раскрашена цветами армянского национального флага - красным, синим, оранжевым.

Пользователи пишут, что одно из зданий Flame Towers на самом деле должно было загореться цветами национального флага Колумбии, поскольку вечером 3 июля на Чемпионате мира по футболу проходил матч 1/4 финала между сборными Англии и Колумбии.



Флаг Колумбии