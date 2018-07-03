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Июньский рейтинг политиков в онлайн-СМИ Армении


Фото: Photolure

Фото: Медиамакс


Ереван/Медиамакс/. В июне разработанная Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor продолжила следить за объемами освещения в онлайн-СМИ Армении следующих политиков: Никол Пашинян, Серж Саргсян, Армен Саргсян, Карен Карапетян, Тарон Маргарян, Роберт Кочарян, Виген Саргсян, Левон Тер-Петросян, Арарат Мирзоян и Гагик Царукян. 

 

В июне 2018 года по итогам мониторинга 130 информационных сайтов тройка самых упоминаемых политических деятелей выглядит следующим образом:

 

1.Никол Пашинян:  17 703 публикации (в мае 2018г. – 29 790 публикаций). 

 

2.Серж Саргсян:   3 711 публикаций (в мае 2018г. – 5 620 публикаций). 

 

3.Армен Саргсян: 3 617  публикаций ( в мае 2018г. – 6 362 публикации). 

 

Фото: Медиамакс

 

Система MaxMonitor отдельно анализирует публикации 13 новостных сайтов (168.am, 1in.am, A1plus.am, Aravot.am, Armenpress.am, Armlur.am, Blognews.am, Hraparak.am, Lragir.am, Mediamax.am, News.am, Panorama.am, Tert.am) и составляет качественные показатели. 

 

Специалисты MaxMonitor за это время проанализировали в общей сложности 8 150 статей, в которых тем или иным образом упоминались перечисленные политические деятели. 

 

Ниже представлено распределение позитивных, нейтральных и негативных упоминаний о политических деятелях:

 

Политический деятель

Позитивная

Нейтральная

Негативная

Никол Пашинян

1326

3383

2

Серж Саргсян

45

879

76

Армен Саргсян

493

427

1

Тарон Маргарян

70

244

20

Арарат Мирзоян

65

249

2

Роберт Кочарян

1

247

58

Карен Карапетян

1

262

4

Гагик Царукян

33

115

0

Левон Тер-Петросян

6

138

3

Виген Саргсян (в июне 2018г не упоминался в анализируемых источниках)

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В июне о Николе Пашиняне были выявленеы всего 2 негативные публикации, в одной из которых говорилось, что премьер злоупотребляет административным ресурсом. В другой отмечалось, что сконцентрировавшись на устранении коррупции, премьер-министр игнорирует внешнеполитические проблемы. 

 

Большая часть негативных публикаций о третьем президенте Армении связаны с разоблачениями СНБ. 

 

Медиакомпания Медиамакс со своей системой MaxMonitor является лидером на рынке медиамониторинга, анализа и оценки в Армении. Клиентами системы являются несколько десятков частных и государственных организаций: банки, телекоммуникационные операторы, министерства и ведомства, международные организации и посольства. 

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