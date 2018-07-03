Июньский рейтинг политиков в онлайн-СМИ Армении

Ереван/Медиамакс/. В июне разработанная Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor продолжила следить за объемами освещения в онлайн-СМИ Армении следующих политиков: Никол Пашинян, Серж Саргсян, Армен Саргсян, Карен Карапетян, Тарон Маргарян, Роберт Кочарян, Виген Саргсян, Левон Тер-Петросян, Арарат Мирзоян и Гагик Царукян.
В июне 2018 года по итогам мониторинга 130 информационных сайтов тройка самых упоминаемых политических деятелей выглядит следующим образом:
1.Никол Пашинян: 17 703 публикации (в мае 2018г. – 29 790 публикаций).
2.Серж Саргсян: 3 711 публикаций (в мае 2018г. – 5 620 публикаций).
3.Армен Саргсян: 3 617 публикаций ( в мае 2018г. – 6 362 публикации).
Система MaxMonitor отдельно анализирует публикации 13 новостных сайтов (168.am, 1in.am, A1plus.am, Aravot.am, Armenpress.am, Armlur.am, Blognews.am, Hraparak.am, Lragir.am, Mediamax.am, News.am, Panorama.am, Tert.am) и составляет качественные показатели.
Специалисты MaxMonitor за это время проанализировали в общей сложности 8 150 статей, в которых тем или иным образом упоминались перечисленные политические деятели.
Ниже представлено распределение позитивных, нейтральных и негативных упоминаний о политических деятелях:
Политический деятель
Позитивная
Нейтральная
Негативная
Никол Пашинян
1326
3383
2
Серж Саргсян
45
879
76
Армен Саргсян
493
427
1
Тарон Маргарян
70
244
20
Арарат Мирзоян
65
249
2
Роберт Кочарян
1
247
58
Карен Карапетян
1
262
4
Гагик Царукян
33
115
0
Левон Тер-Петросян
6
138
3
Виген Саргсян (в июне 2018г не упоминался в анализируемых источниках)
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В июне о Николе Пашиняне были выявленеы всего 2 негативные публикации, в одной из которых говорилось, что премьер злоупотребляет административным ресурсом. В другой отмечалось, что сконцентрировавшись на устранении коррупции, премьер-министр игнорирует внешнеполитические проблемы.
Большая часть негативных публикаций о третьем президенте Армении связаны с разоблачениями СНБ.
Медиакомпания Медиамакс со своей системой MaxMonitor является лидером на рынке медиамониторинга, анализа и оценки в Армении. Клиентами системы являются несколько десятков частных и государственных организаций: банки, телекоммуникационные операторы, министерства и ведомства, международные организации и посольства.
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