Июньский рейтинг политиков в онлайн-СМИ Армении

Ереван/Медиамакс/. В июне разработанная Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor продолжила следить за объемами освещения в онлайн-СМИ Армении следующих политиков: Никол Пашинян, Серж Саргсян, Армен Саргсян, Карен Карапетян, Тарон Маргарян, Роберт Кочарян, Виген Саргсян, Левон Тер-Петросян, Арарат Мирзоян и Гагик Царукян.

В июне 2018 года по итогам мониторинга 130 информационных сайтов тройка самых упоминаемых политических деятелей выглядит следующим образом:

1.Никол Пашинян: 17 703 публикации (в мае 2018г. – 29 790 публикаций).

2.Серж Саргсян: 3 711 публикаций (в мае 2018г. – 5 620 публикаций).

3.Армен Саргсян: 3 617 публикаций ( в мае 2018г. – 6 362 публикации).

Фото: Медиамакс

Система MaxMonitor отдельно анализирует публикации 13 новостных сайтов (168.am, 1in.am, A1plus.am, Aravot.am, Armenpress.am, Armlur.am, Blognews.am, Hraparak.am, Lragir.am, Mediamax.am, News.am, Panorama.am, Tert.am) и составляет качественные показатели.

Специалисты MaxMonitor за это время проанализировали в общей сложности 8 150 статей, в которых тем или иным образом упоминались перечисленные политические деятели.

Ниже представлено распределение позитивных, нейтральных и негативных упоминаний о политических деятелях:

Политический деятель Позитивная Нейтральная Негативная Никол Пашинян 1326 3383 2 Серж Саргсян 45 879 76 Армен Саргсян 493 427 1 Тарон Маргарян 70 244 20 Арарат Мирзоян 65 249 2 Роберт Кочарян 1 247 58 Карен Карапетян 1 262 4 Гагик Царукян 33 115 0 Левон Тер-Петросян 6 138 3 Виген Саргсян (в июне 2018г не упоминался в анализируемых источниках) - - -

В июне о Николе Пашиняне были выявленеы всего 2 негативные публикации, в одной из которых говорилось, что премьер злоупотребляет административным ресурсом. В другой отмечалось, что сконцентрировавшись на устранении коррупции, премьер-министр игнорирует внешнеполитические проблемы.

Большая часть негативных публикаций о третьем президенте Армении связаны с разоблачениями СНБ.

Медиакомпания Медиамакс со своей системой MaxMonitor является лидером на рынке медиамониторинга, анализа и оценки в Армении. Клиентами системы являются несколько десятков частных и государственных организаций: банки, телекоммуникационные операторы, министерства и ведомства, международные организации и посольства.