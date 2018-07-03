Задержан начальник службы безопасности Гагика Царукяна

Ереван/Медиамакс/. Задержан начальник службы безопасности председателя партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна - Эдуард Бабаян.
Эту информацию официально подтвердила советник председателя Следственного комитета Сона Трузян.
Эдуард Бабаян задержан по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью другого человека.
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