Матенадаран отмечает 100-летие директора-основателя Левона Хачикяна

Ереван /Медиамакс/. 28-30 июня Матенадаран и Национальная академия наук Армении проведут международную арменоведческую конференцию, посвященную 100-летию директора-основателя Матенадарана, академика Левона Хачикяна.

Церемония открытия конференции состоится 28 июня в 10:00 часов в зале заседаний научного корпуса Матенадарана.



В ходе конференции будут представлены более 70 докладов по разным направлениям арменоведения: источниковедение, филология, искусство, философия, история, теология и т.д.



С докладами выступят ученые из Италии, Франции, России, США, Швейцарии, Греции, Украины.



28 июня в Матенадаране также откроется выставка, посвященная 100-летию Левона Хачикяна.