Матенадаран отмечает 100-летие директора-основателя Левона Хачикяна

Ереван /Медиамакс/. 28-30 июня Матенадаран и Национальная академия наук Армении проведут международную арменоведческую конференцию, посвященную 100-летию директора-основателя Матенадарана, академика Левона Хачикяна.
Церемония открытия конференции состоится 28 июня в 10:00 часов в зале заседаний научного корпуса Матенадарана.
В ходе конференции будут представлены более 70 докладов по разным направлениям арменоведения: источниковедение, филология, искусство, философия, история, теология и т.д.
С докладами выступят ученые из Италии, Франции, России, США, Швейцарии, Греции, Украины.
28 июня в Матенадаране также откроется выставка, посвященная 100-летию Левона Хачикяна.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.