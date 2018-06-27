587 просмотров

Матенадаран отмечает 100-летие директора-основателя Левона Хачикяна


Фото: Armenpress


Ереван /Медиамакс/. 28-30 июня Матенадаран и Национальная академия наук Армении проведут международную арменоведческую конференцию, посвященную 100-летию директора-основателя Матенадарана, академика Левона Хачикяна.

Церемония открытия конференции состоится 28 июня в 10:00 часов в зале заседаний научного корпуса Матенадарана.

В ходе конференции будут представлены более 70 докладов по разным направлениям арменоведения: источниковедение, филология, искусство, философия, история, теология и т.д.

С докладами выступят ученые из Италии, Франции, России, США, Швейцарии, Греции, Украины.

28 июня в Матенадаране также откроется выставка, посвященная 100-летию Левона Хачикяна.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Июнь 27, 2018 17:43
Министр иностранных дел Армении отправится с визитом в Берлин

Внешняя политика | Июнь 27, 2018 15:29
Мнацаканян призвал предотвратить политизацию ОЧЭС

Внешняя политика | Июнь 27, 2018 13:34
Представитель Госдепа заявил о «новой демократической эре в Армении»
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2018, Subscribe