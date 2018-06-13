Армен Саргсян посетил Дадиванк

Ереван /Медиамакс/. Находящийся в Республике Арцах президент Армении Армен Саргсян посетил сегодня утром Дадиванк.

Пресс-служба президента Армении сообщает, что в сопровождении предводителя Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископа Паргева Мартиросяна президент побывал в старинном монастырском комплексе, пообщался с находящимися там туристами и посетителями.