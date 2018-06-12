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«Айб» продолжит участие в деятельности FAST



Ереван /Медиамакс/. Образовательный фонд «Айб» как основатель Научно-технологического фонда Армении (FAST) продолжит вносить свой вклад в осуществление уставных целей фонда.

Согласно сообщению «Айб», их общий вклад в FAST составит $ 500 000.

Фонду FAST исполнился год


«Учитывая миссию фонда FAST – создание благоприятной экосистемы для содействия технологическим инновациям и научному прогрессу в Армении – мы считаем важным свое продолжительное содействие FAST»,- говорится в заявлении Совета попечителей образовательного фонда «Айб». 

«Благодаря участию в FAST, мы вносим свой вклад в научно-технологическое развитие Армении, основу которого мы заложили благодаря международно признанной армяноязычной образовательной программы «Араратский бакалавриат». Конкурентоспособное общее образование является основой для конкурентоспособного высшего образования»,- заявила и.о. исполнительного директора образовательного фонда «Айб» Мери Мамиконян.

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