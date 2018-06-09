HOPE – победитель гуманитарного проекта «Аврора»

Проект HOPE студентов колледжа UWC Чангшу в Китае стал победителем конкурса гуманитарного проекта «Аврора» 2018 года среди школ и колледжей UWC.



Начиная с 2017 года года гуманитарные проекты студентов сети UWC стали частью инициативы «Аврора». В этом году студенты сети UWC представили 12 проектов.



Жюри, в состав которого входят лауреаты Нобелевской премии мира и бывшие главы государств, отобрали 3 проекта: колледжей UWC Чангшу в Китае, UWC Махиндра в Индии и UWC Уотерфолд Каламба в Свазиленде.



Фото: Аврора

Фото: Аврора

Фото: Аврора