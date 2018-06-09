HOPE – победитель гуманитарного проекта «Аврора»

Проект HOPE студентов колледжа UWC Чангшу в Китае стал победителем конкурса гуманитарного проекта «Аврора» 2018 года среди школ и колледжей UWC.
Начиная с 2017 года года гуманитарные проекты студентов сети UWC стали частью инициативы «Аврора». В этом году студенты сети UWC представили 12 проектов.
Жюри, в состав которого входят лауреаты Нобелевской премии мира и бывшие главы государств, отобрали 3 проекта: колледжей UWC Чангшу в Китае, UWC Махиндра в Индии и UWC Уотерфолд Каламба в Свазиленде.
Фото: Аврора
Прошедшие в финал ученики 8 июня в Ереване представили свои проекты.
После обсуждения жюри признало победителем проект колледжа UWC Чангшу в Китае HOPE. Он организует онлайн- и школьные курсы переквалификации, рассказывая детям и учителям о том, как можно предотвратить сексуальную эксплуатацию.
«Мы очень взволнованы. Мы вложили много усилий в этот проект.
Фото: Аврора
Благодаря полученной сумме мы в первую очередь улучшим наши навыки, привлечем больше волонтеров из-за рубежа. Многие студенты заинтересованы в нашей программе. Это очень чувствительная тема, и этим летом мы посетим разные места, чтобы представить наш проект, обсудить заложенные в него принципы»,- в беседе с Медиамакс отметили победители.
В качестве награды инициаторы HOPE получили 4 000 долларов для продолжения и развития программы.
Фото: Аврора
Вручая премию, член жюри, соучредитель гуманитарной инициативы «Аврора» Нубар Афеян заявил, что благодаря двум донорам, которые захотели остаться инкогнито, по 4 000 долларов получат также прошедшие в финал 2 других проекта.
Фото: Аврора
«В следующем году мы расширим программу. В конкурсе примут участие не только колледжи сети UWC, но и движение Teach For All. Программа будет распространяться, в нее будут вовлекаться представители более младшего поколения, которые поймут, что будущее зависит от них», - отметила соучредитель колледжа UWC Dilijan Вероника Зонабенд.
Лусине Гарибян
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