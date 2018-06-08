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«Аврора» благодарит партнеров


Фото: Аврора


Ереван /Медиамакс/. Ереванский коньячный завод, «Панармениан Медиа Групп» и гостиница the Alexander, a Luxury Collection Hotel, Yerevan внесли свой вклад в проведение церемонии вручения премии «Аврора» 2018 года.

«Для Ереванского коньячного завода уже стало доброй традицией поддерживать Гуманитарную инициативу «Аврора» и ее миссию по чествованию современных героев и поискам решений самых острых гуманитарных проблем. АРАРАТ был с «Авророй» с момента ее создания и помог провести церемонии 2016 и 2017 года. Миссии АРАРАТа и Гуманитарной инициативы «Аврора» во многом совпадают, поскольку мы стремимся поведать всему миру о культуре и богатейшем наследии Армении», - заявила директор по маркетингу и продажам Ереванского коньячного завода Карин Мадельрье.

«Мы рады присоединиться к глобальному гуманитарному сообществу, оказывая, как и в предыдущие годы, информационную поддержку церемонии вручения премии «Аврора» и рассказывая о героях «Авроры». Армянское телевидение весьма серьезно относится к задаче формирования положительного образа Армении в мире. Мы счастливы иметь возможность сделать это благодаря трансляции церемонии вручения премии «Аврора», -  отметил гендиректор и председатель совета директоров «Панармениан Медиа Групп» Армен Арзуманян.

«Мы в The Alexander, a Luxury Collection Hotel, Yerevan очень рады, что можем поддержать Гуманитарную инициативу «Аврора» вскоре после открытия нашего отеля. Для нас большая честь принимать у себя выдающихся гуманитарных деятелей и гостей премии «Аврора» и проводить в отеле приуроченные к церемонии мероприятия», - сказал Жан Даниэль Кадарc, генеральный менеджер гостиницы The Alexander, a Luxury Collection Hotel.

««Аврора» глубоко признательна генеральным партнерам церемонии за их щедрую помощь. Без их поддержки и ресурсов нам было бы очень сложно провести церемонию вручения премии «Аврора» – 2018 и приуроченные к ней мероприятия, – подчеркнул гендиректор Гуманитарной инициативы «Аврора» Арман Джилавян.

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