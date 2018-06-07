Герои и основатели «Авроры» посетили Цицернакаберд

Ереван/Медиамакс/. Номинанты «Авроры»-2018 Сунита Кришнан, Эктор Томас Гонсалес Кастильо, Чжо Ла Аун и соучредители «Авроры» Рубен Варданян, Нубар Афеян и Вардан Грегорян посетили сегодня мемориальный комплекс и музей-институт Геноцида армян.

Они возложили цветы в память о невинных жертвах и побывали в музее.

«Нам рассказали о жертвах Геноцида армян, их боли, и это был очень эмоциональный момент для нас»,- заявила Сунита Кришнан.

Монах-католик, руководитель организации «72: дом и убежище для мигрантов» Эктор Томас Гонсалес заявил: «Это святое место, я почувствовал сильнейший момент жизни. Самая сильная сторона заключается в том, что армянский народ сумел возродиться».

Фото: Photolure

Чжо Ла Аун отметил, что чувствует боль за народ, подвергшийся геноциду.

После визита героев «Авроры» в музее-институте состоялась презентация книги Айка Демояна «Армянское наследие в Америке: 400-летнее достояние».

Книга опубликована при поддержке Нубара и Анны Афеян и представляет историю армянской общины Америки.

«В 2018 году исполняется 400 лет с тех пор, как нога первого армянина вступила на американский материк. Я собрал все документы с 1618 года по 90-е годы прошлого года. Этой книгой я пытаюсь показать, как спасшиеся после геноцида армяне начали новую жизнь в США»,- заявил Айк Демоян.

Фото: Photolure

Нубар Афеян заявил, что книга является одной из многочисленных инициатив «Авроры».

«США оказали большое содействие армянским беженцам и мигрантам, которые пережили геноцид. Публикация этой книги особенно важна сегодня, когда США ставят под вопрос свое отношение к беженцам и иммигрантам. Это гарантия того обстоятельства, что одним из компонентов, превращающих США в великую страну, являются люди, которые протягивают руку пришлым, которые в свою очередь делают страну мощной»,- заявил Нубар Афеян.