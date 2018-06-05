Имя лауреата «Авроры-2018» станет известно на рассвете 10 июня

Ереван/Медиамакс/. Программа мероприятий, посвященная вручению третьей премии «Аврора», начнется 8 июня в Ереване.

8 июня бывший постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр и основатель и директор проекта «Хватит!»Джон Прендергаст расскажут о том, как справляться с непростыми гуманитарными вызовами. Встреча «Процесс перемен в сложных условиях», пройдет в Американском университете Армении.

В тот же день лорд Ара Дарзи прочитает открытую лекцию в Ереванском государственном медицинском университете.

9 июня с 10:30 до 16:00 в Матенадаране пройдут Диалоги «Аврора». Предприниматели, выдающиеся государственные и гуманитарные деятели встретятся, чтобы обсудить самые острые гуманитарные проблемы современности. На конференции также будут проанализированы результаты Гуманитарного индекса «Аврора-2018» - ежегодного опроса, посвященного общественному восприятию главных мировых гуманитарных вызовов.

В отличие от предыдущих лет, церемония 2018 года будет разделена на три части, которые составят единую трилогию.

Первое мероприятие этой серии пройдет в Центре креативных технологий «ТУМО» 9 июня в 18:00.

Эта часть программы под названием «Чествуя героев» представит публике трех героев «Авроры» – Чжо Ла Ауна из Мьянмы, Суниту Кришнан из Индии и брата Эктора Томаса Гонсалеса Кастильо из Мексики. Ведущим всех трех частей церемонии, как и ранее, станет Дэвид Игнатиус.

Вторая часть мероприятия пройдет 10 июня на восходе солнца, примерно в 30 минутах езды от Еревана - это самая близкая к горе Арарат точка на территории Армении. Имя лауреата премии «Аврора» будет названо на восходе солнца, в присутствии относительно небольшой группы приглашенных гуманитарных деятелей.

10 июня также состоится церемония вписания имени лауреата 2018 года в Летопись «Авроры». Мероприятие пройдет в Матенадаране. Ежегодно в Летопись «Авроры», уникальный манускрипт XXI века, рассказывающий о деятельности Гуманитарной инициативы «Аврора», будут добавляться новые истории героев и лауреата «Авроры».

Заключительная часть церемониальной трилогии пройдет вечером 10 июня в Академическом театре оперы и балета им. А. Спендиарова.