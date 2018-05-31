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Армения – вице-председатель бюро конвенции 1970г. ЮНЕСКО


Фото: http://cdn.guardian.ng/


Ереван/Медиамакс/. На 21-й сессии межправительственного комитета конвенции 1970 года ЮНЕСКО Армения избрана вице-председателем межправительственного комитета бюро сроком на два года.

Пресс-служба МИД Армении сообщает, что комитет является межправительственным органом конвенции ЮНЕСКО «Օ мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности»  1970 года. 

 

Армения является членом этого комитета с 2017 года сроком на 4 года. Председателем бюро избрана Мексика. 

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