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Задержаны мэр и вице-мэр Масиса


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Ереван /Медиамакс/. Задержаны мэр и вице-мэр города Масис.

Об этом сообщила сегодня пресс-секретарь Следственного комитета Сона Трузян.

«По уголовному делу о произошедших 22 апреля в административном районе Эребуни беспорядках задержаны 5 человек, в числе которых - мэр и вице-мэр Масиса»,- сообщила Сона Трузян.

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