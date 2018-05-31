Задержаны мэр и вице-мэр Масиса

Ереван /Медиамакс/. Задержаны мэр и вице-мэр города Масис.
Об этом сообщила сегодня пресс-секретарь Следственного комитета Сона Трузян.
«По уголовному делу о произошедших 22 апреля в административном районе Эребуни беспорядках задержаны 5 человек, в числе которых - мэр и вице-мэр Масиса»,- сообщила Сона Трузян.
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