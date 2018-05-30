Лауреат «Авроры» Том Катена посетит Армению

Ереван /Медиамакс/. Лауреат премии «Аврора» 2017 года Том Катена посетит Армению в преддверии церемонии вручения премии «Аврора-2018» и приуроченных к ней мероприятий.

В этом году они пройдут с 8 по 10 июня и завершатся объявлением имени лауреата премии «Аврора».



31 мая Том Катена прибудет в Ереван.





Специальные репортажи | 2017-06-08 16:55:43 Том Катена и армянские врачи глазами Вардана Ованнисяна