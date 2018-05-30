Лауреат «Авроры» Том Катена посетит Армению

Ереван /Медиамакс/. Лауреат премии «Аврора» 2017 года Том Катена посетит Армению в преддверии церемонии вручения премии «Аврора-2018» и приуроченных к ней мероприятий.
В этом году они пройдут с 8 по 10 июня и завершатся объявлением имени лауреата премии «Аврора».
31 мая Том Катена прибудет в Ереван.
4 июня он посетит Музей-институт и мемориальный комплекс Геноцида армян, посадит дерево на Аллее памяти. В тот же день доктор Катена примет участие в презентации и церемонии гашения марки со его изображением в качестве лауреата премии «Аврора» 2017 года.
5 июня Том Катена прибудет в город Сисиан на юге Армении, где посетит военный госпиталь и встретится с врачами. В Доме культуры Сисиан состоится показ фильма «Армянские врачи в Нубе». Картина рассказывает о трех армянских докторах, которые отправились в Нубийские горы, чтобы временно подменить Тома Катену: это дало ему возможность посетить в мае 2017 года Армению и принять участие в мероприятиях премии «Аврора».
Том Катена посетит Горис, Халидзор, Татевский монастырь и ведущую к нему канатную дорогу «Крылья Татева». После встречи с представителями местной общины Том Катена отправится в Арцах, чтобы пообщаться с молодежью, студентами, медработниками, представителями местных НПО и властей.
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