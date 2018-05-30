Саманта Пауэр примет участие в мероприятиях «Авроры» в Ереване

Ереван/Медиамакс/. Бывший посол США при ООН Саманта Пауэр примет участие в мероприятиях международной гуманитарной инициативы «Аврора» 8-10 июня в Армении.

С декабря 2017 года Саманта Пауэр является членом Отборочной комиссии премии «Аврора».

8 июня в Американском университете Армении состоится беседа Саманты Пауэр и правозащитника Джона Прендергаста. Для участия можно зарегистрироваться по этой ссылке.

До того, как стать послом США при ООН, Саманта Пауэр входила в Совет национальной безопасности США в качестве старшего директора по международным отношениям и правам человека, а также советника президента.

За свою книгу «Проблема из ада: Америка в век геноцида» она была удостоена Пулитцеровской премии, а также получила широкое признание за свои заслуги в области защиты прав человека и демократии.

«Премия «Аврора» и ее лауреаты доказывают, что, хотя помнить про трагедии прошлого необходимо, еще важнее знать, что каждый из нас в силах помочь тем, что спасает людей прямо сейчас», – говорила Саманта Пауэр в декабре 2017г. – «Я горда возможностью присоединиться к Отборочной комиссии премии, которая стремится воздать должное тем, кто жертвует собой ради помощи другим и неизменно находит способ опереться на общечеловеческую доброту и не опустить руки даже в самой тяжелой ситуации».

Медиамакс отмечает, что в ноябре 2016 года Саманта Пауэр, которая еще была послом США при ООН, говорила «об отрицании Геноцида армян».

30 ноября в музее Холокоста в Вашингтоне в ходе выступления в память об Эли Визеле она сказала:

«В мире есть еще много несправедливости. Отрицание геноцида, совершенного против армян, ужасы, произошедшие за его жизнь – режим Пола Пота, Босния, Руанда, Дарфур, Сирия. Он жил и видел, как все больше людей становятся очевидцами неописуемых преступлений, однако широко распространенным оставалось также безразличие».