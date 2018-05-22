Шарля Азнавура «с нетерпением ждут в Армении»

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян и премьер-министр Никол Пашинян направили сегодня поздравительные послания Шарлю Азнавуру по случаю дня рождения маэстро.
«Благодаря творческому долголетию, Вы являетесь ориентиром жизнелюбия и оптимизма для миллионов людей. Вы внушаете им надежду и веру в собственные силы и будущее. Это невероятно большая миссия, и я горд, что армянский народ подарил человечеству такого сына»,- говорится в послании Армена Саргсяна.
Никол Пашинян подчеркнул, что жизнь и деятельность шансонье являются исключительным примером победы человеческого таланта и трудолюбия.
«В период происходящих в жизни Армении поворотных изменений история вашей жизни и деятельности является более чем образцовой, поскольку доказывает, что воля и последовательность человека не знают преград, и любая цель достижима, если есть мечта, доверие, терпение и вера.
Именно благодаря таким качествам наш народ восстановил свою власть в апреле-мае 2018 года. И мы с нетерпением ждем Вас в Армении. Мы с нетерпением ждем, чтобы Вы собственными глазами увидели и убедились, что гражданин Армении, армянский народ победили и одержали победу собственного таланта, воли, трудолюбия и мечты»,- говорится в послании премьер-министра.
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