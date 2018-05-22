Шарля Азнавура «с нетерпением ждут в Армении»

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян и премьер-министр Никол Пашинян направили сегодня поздравительные послания Шарлю Азнавуру по случаю дня рождения маэстро.

«Благодаря творческому долголетию, Вы являетесь ориентиром жизнелюбия и оптимизма для миллионов людей. Вы внушаете им надежду и веру в собственные силы и будущее. Это невероятно большая миссия, и я горд, что армянский народ подарил человечеству такого сына»,- говорится в послании Армена Саргсяна.



