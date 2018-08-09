1753 просмотров

FAST проведет осенью глобальный инновационный форум


Фото: FAST


Ереван /Медиамакс/. Научно-технологический фонд Армении (FAST) проведет 29-31 октября 2018 г. в Ереване глобальный инновационный форум.

Форум под названием «Engineering the Evolution» («Конструируя эволюцию») нацелен на объединение в единое поле инновационных исследований по биологии, науке о данных и искусственному интеллекту. 

Армен Оруджян: FAST – антибиотик, а не анальгетик


«Форум является мостом, соединяющим науку и промышленность. Он объединяет часть самых светлых умов мира, а также лидеров в области биологии и науки о данных», - говорится в сообщении фонда.

Первоочередные задачи форума – поддерживать новые открытия на глобальном и локальном уровнях, создать выгодное сотрудничество между международными и местными учеными и лидерами промышленности, повысить наглядность и воздействие прорывных исследований и обеспечить обмен лучшим опытом между участниками. 

FAST, мотивация и будущее молодых ученых


Первое крупное мероприятие FAST состоялось в октябре 2017 года. Международный семинар «Механическое обучение как стимул научных открытий» был организован фондом совместно с национальным научным фондом США (US National Science Foundation - NSF).

Это был один из крупнейших семинаров в регионе с точки зрения международного охвата и участия лидирующих ученых.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Наука | Август 9, 2018 09:17
FAST проведет осенью глобальный инновационный форум

Внешняя политика | Август 8, 2018 11:29
«Путин будет поднимать волну против Пашиняна», считает Саакашвили

Внешняя политика | Август 7, 2018 17:30
Шармазанов принял посла России
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2018, Subscribe