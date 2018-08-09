FAST проведет осенью глобальный инновационный форум

Ереван /Медиамакс/. Научно-технологический фонд Армении (FAST) проведет 29-31 октября 2018 г. в Ереване глобальный инновационный форум.
Форум под названием «Engineering the Evolution» («Конструируя эволюцию») нацелен на объединение в единое поле инновационных исследований по биологии, науке о данных и искусственному интеллекту.
«Форум является мостом, соединяющим науку и промышленность. Он объединяет часть самых светлых умов мира, а также лидеров в области биологии и науки о данных», - говорится в сообщении фонда.
Первоочередные задачи форума – поддерживать новые открытия на глобальном и локальном уровнях, создать выгодное сотрудничество между международными и местными учеными и лидерами промышленности, повысить наглядность и воздействие прорывных исследований и обеспечить обмен лучшим опытом между участниками.
Первое крупное мероприятие FAST состоялось в октябре 2017 года. Международный семинар «Механическое обучение как стимул научных открытий» был организован фондом совместно с национальным научным фондом США (US National Science Foundation - NSF).
Это был один из крупнейших семинаров в регионе с точки зрения международного охвата и участия лидирующих ученых.
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