Азербайджан обвинил Иран в организации «террористического заговора» - Mediamax.am

08 Март 2026
Фото: al-monitor.com


Ереван /Медиамакс/. Государственная служба безопасности (ГСС) Азербайджана объявила о раскрытии и ликвидации «связанной с Ираном террористической сети», действовавшей на территории страны.

В сообщении ГСС говорится о предотвращении «серии запланированных террористических операций, организованных Корпусом стражей исламской революции (КСИР)».

 

По данным ГСС, операции были направлены против стратегической инфраструктуры и видных лиц в Азербайджане. В числе намеченных целей -  нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД), посольство Израиля в Баку, руководитель еврейской горской общины и синагога.

 

Азербайджанские СМИ сообщили, что двое граждан Ирана - Бехнам Сахебали Рустамзаде и Ясер Рахим Зандекиан - установили преступные контакты с гражданином Азербайджана Тарханом Тарлановым Гулиевым с целью контрабандного ввоза взрывного устройства в страну.

 

Ключевым организатором операции назван полковник КСИР Али Асгар Бордбар Шерами. Несколько граждан Ирана, причастных к заговору, объявлены в международный розыск.

 

В последние дни Катар и ОАЭ также объявили о ликвидации предполагаемых ячеек КСИР, готовивших атаки на территориях их стран. 




