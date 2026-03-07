Азербайджан обвинил Иран в организации «террористического заговора»

Ереван /Медиамакс/. Государственная служба безопасности (ГСС) Азербайджана объявила о раскрытии и ликвидации «связанной с Ираном террористической сети», действовавшей на территории страны.

В сообщении ГСС говорится о предотвращении «серии запланированных террористических операций, организованных Корпусом стражей исламской революции (КСИР)».

По данным ГСС, операции были направлены против стратегической инфраструктуры и видных лиц в Азербайджане. В числе намеченных целей - нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД), посольство Израиля в Баку, руководитель еврейской горской общины и синагога.

Азербайджанские СМИ сообщили, что двое граждан Ирана - Бехнам Сахебали Рустамзаде и Ясер Рахим Зандекиан - установили преступные контакты с гражданином Азербайджана Тарханом Тарлановым Гулиевым с целью контрабандного ввоза взрывного устройства в страну.

Ключевым организатором операции назван полковник КСИР Али Асгар Бордбар Шерами. Несколько граждан Ирана, причастных к заговору, объявлены в международный розыск.

В последние дни Катар и ОАЭ также объявили о ликвидации предполагаемых ячеек КСИР, готовивших атаки на территориях их стран.