Президент Азербайджана напомнил Ирану о «Железным кулаке


Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня на заседании Совета безопасности: «тем, кто хотел проверить наши силы, мы разбили голову «Железным кулаком».

«Сегодняшний инцидент приведет к такому же результату», - заявил Алиев.

 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Алиев сказал:

 

«Мы защищаем и защищали свою территориальную целостность. Так же, как мы положили конец армянской оккупации, мы готовы продемонстрировать свою мощь против любых злобных сил, и пусть Иран не забывает об этом».

 

Он подчеркнул, что «совершенный иранской стороной террористический акт, наряду со всеми прочими грязными факторами, является примером большой неблагодарности».

 

«Азербайджан не участвовал и не будет участвовать в операциях против Ирана. Мы не заинтересованы в проведении каких-либо операций против соседних стран, и наша политика этого не допускает», - добавил Алиев.

 

Он также сказал, что министерство обороны и Государственная пограничная служба Азербайджана «приведены в состояние мобилизации номер один и должны быть готовы к проведению любой операции».




