Алиев: «С иранской стороны против Азербайджана совершен теракт»

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня на заседании Совета безопасности, что «сегодня с иранской стороны был совершен террористический акт против азербайджанского государства».

Как сообщает государственное агентство АЗЕРТАДЖ, подчеркнув, что целями обстрела стали гражданские объекты, Алиев отметил:

«Азербайджанское государство решительно осуждает этот отвратительный террористический акт. Те, кто его совершил, должны быть немедленно привлечены к уголовной ответственности. Официальные лица Ирана должны дать разъяснения, принести извинения азербайджанской стороне».