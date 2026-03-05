Алиев: «С иранской стороны против Азербайджана совершен теракт» - Mediamax.am

Алиев: «С иранской стороны против Азербайджана совершен теракт»


Фото: https://azertag.az/


Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня на заседании Совета безопасности, что «сегодня с иранской стороны был совершен террористический акт против азербайджанского государства».

Как сообщает государственное агентство АЗЕРТАДЖ, подчеркнув, что целями обстрела стали гражданские объекты, Алиев отметил: 

 

«Азербайджанское государство решительно осуждает этот отвратительный террористический акт. Те, кто его совершил, должны быть немедленно привлечены к уголовной ответственности. Официальные лица Ирана должны дать разъяснения, принести извинения азербайджанской стороне».




