Минобороны Азербайджана: «акты нападения со стороны Ирана не останутся без ответа»

05 Март 2026
Минобороны Азербайджана: «акты нападения со стороны Ирана не останутся без ответа»


Фото: en-academic.com


Ереван /Медиамакс/. Министерство обороны Азербайджана заявило, что «акты нападения со стороны Ирана не останутся без ответа».

«5 марта вооружённые силы Иран осуществили атаки беспилотными летательными аппаратами с территории Ирана по Нахичеванской Автономной Республике, включая международный аэропорт и другую гражданскую инфраструктуру», - отметили в минобороны Азербайджана.

 

«Полная ответственность за произошедшее лежит на Исламской Республике Иран», - отмечается в заявлении.

 

Минобороны Азербайджана заявило, что готовит необходимые ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, а также для обеспечения безопасности гражданских лиц и объектов инфраструктуры: 

 

«Эти акты нападения не останутся без ответа».

 

МИД Азербайджана также выступил с заявлением:

 

«Данная атака на территорию Азербайджана противоречит нормам и принципам международного права и способствует росту напряжённости в регионе. Мы требуем, чтобы Исламская Республика Иран в кратчайшие сроки прояснила данный вопрос, дала объяснения и приняла необходимые неотложные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем. Азербайджанская сторона оставляет за собой право на принятие соответствующих ответных мер».

 

Посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу был вызван в МИД, где иранской стороне был выражен резкий протест.

 

Медиамакс напоминает, что 4 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил посольство Ирана в Баку и выразил соболезнования в связи с гибелью Верховного лидера аятоллы Сейеда Али Хаменеи и многих мирных жителей.

 

Посол Ирана Муджтаба Демирчилу выразил признательность президенту Азербайджана за посещение посольства и соболезнования. 




