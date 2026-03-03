Азербайджан «расширит присутствие на энергетическом рынке Европы»

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня о желании своей страны расширить присутствие на европейском энергетическом рынке.

Как сообщает Trend, выступая сегодня в Баку на заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору, Алиев, в частности, отметил:

«В прошлый раз, я отмечал, что мы осуществляем поставки газа в 12 стран. На данный момент число стран, в которых азербайджанский газ достиг потребителей, выросло до 16. И по этому показателю Азербайджан занимает первое место в мире.

В прошлый раз я упомянул о наших планах по расширению географии поставок газа, и, как вы видите, они реализованы. Также важным, на мой взгляд, событием стало то, что наши газовые поставки уже достигли других направлений за пределами Европы. Впервые мы начали поставлять газ в Сирию. Это было важно для Сирии, для региона, для Азербайджана, потому что диверсификация поставок газа для нас, как и для любой страны, очень важна.

Что касается наших планов, то мы хотим расширять свое присутствие на европейском энергетическом рынке. Мы уже начали поставлять газ еще в две страны Европы – Германию и Австрию. Таким образом, сегодня десять стран-членов ЕС получают газ из Азербайджана. А в ближайшие годы, с учетом добычи новых объемов газа на азербайджанских месторождениях, мы можем увеличить объемы поставок. Но для этого, безусловно, — и мы говорили об этом в прошлый раз, — нам нужно подумать о расширении существующей газотранспортной инфраструктуры, поскольку сегодня Южный газовый коридор уже полностью загружен, и мы ищем другие возможности расширения и межсетевых соединений, чтобы иметь возможность поставлять столько, сколько требуется рынку, а, возможно, и больше, учитывая текущую ситуацию в мире».

Ильхам Алиев также напомнил, что «мы совсем недавно приобрели одну из крупнейших электростанций в Турции - мощностью 870 мегаватт».

«А в прошлом месяце был подписан контракт с Сербией на строительство электростанции мощностью 500 мегаватт в Сербии. Таким образом, наш вклад в энергетическую безопасность не ограничивается только нашими границами и Южным газовым коридором. Также среди важных достижений и значимых факторов для нас является приобретение двух нефтеперерабатывающих заводов в Италии общей мощностью 10 миллионов тонн. Если прибавить к этому то, что у нас уже есть на турецком побережье Эгейского моря, - нефтеперерабатывающий завод мощностью 12 миллионов тонн, в общей сложности мы будем располагать нефтеперерабатывающими мощностями в объеме 22 миллионов тонн в Средиземноморье и Эгейском море», - отметил президент Азербайджана.