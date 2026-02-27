Советник Эрдогана и представитель Лаврова обсудили армяно-азербайджанский процесс

Ереван /Медиамакс/. Главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч принял 25 февраля в Анкаре специального представителя главы МИД России по содействию нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игоря Ховаева.

Советник Эрдогана сообщил, что обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и последние события на Южном Кавказе.

Медиамакс отмечает, что Акиф Чагатай Кылыч является племянником посла Сердара Кылыча – спецпредставителя Турции по нормализации отношений с Арменией.