Советник Эрдогана и представитель Лаврова обсудили армяно-азербайджанский процесс - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
27 Февраль 2026
513 просмотров

Советник Эрдогана и представитель Лаврова обсудили армяно-азербайджанский процесс


Фото:


Ереван /Медиамакс/. Главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч принял 25 февраля в Анкаре специального представителя главы МИД России по содействию нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игоря Ховаева.

Советник Эрдогана сообщил, что обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и последние события на Южном Кавказе.

 

Медиамакс отмечает, что Акиф Чагатай Кылыч является племянником посла Сердара Кылыча – спецпредставителя Турции по нормализации отношений с Арменией.




Лента новостей

Политика | Февраль 27, 2026 12:12
Экс-президент: «Перемены необходимы, но я не комментирую армянскую политику»

Регион | Февраль 27, 2026 12:09
Армен Саркисян: «Мир нужно было заключать в 1996-1997 гг.»

В мире | Февраль 27, 2026 10:24
Алиев: «Враг должен всегда бояться нас, так же, как боится сегодня»
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2026