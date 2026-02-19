Шойгу дал понять, что Россия не намерена уступать ж/д концессию в Армении - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
19 Февраль 2026
253 просмотров

Шойгу дал понять, что Россия не намерена уступать ж/д концессию в Армении


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Cекретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу назвал «непроработанным решением» «желание властей Армении заменить Россию в управлении железными дорогами»

«Не буду оценивать компетенции других государств в управлении железнодорожным хозяйством, но могу уверенно сказать, что вряд ли какая-то другая компания сможет полноценно заменить российского железнодорожного перевозчика, эффективно и давно работающего в Армении далеко в не самых простых условиях», - отметил Шойгу в интервью ТАСС.

 

«Недавно я комментировал ситуацию, связанную с планами сотрудничества Армении с США по ядерной тематике. Так вот, не приведут ли такие, скажем дипломатическим языком, непроработанные решения к таким же опасным экспериментам, за которые придется расплачиваться простым гражданам Армении. Выстроенная в течение почти двух десятков лет система может просто-напросто в одночасье сломаться. 

 

Шойгу назвал «угрозой» строительство малых реакторов в Армении

Ответственность за это никакие «дружественные страны», естественно, нести не будут. Надеюсь, что при принятии ответственных решений руководство Армении будет исходить исключительно из интересов своих граждан», - заявил Шойгу.

 

Таким образом секретарь Совета безопасности РФ прокомментировал недавнее предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что российская сторона могла бы рассмотреть возможность продажи концесии некоторых участков армянской железной дороги одному из государств, дружественных России и Армении, в частности, Казахстану, ОАЭ или Катару.

 

Сергей Шойгу напомнил, что почти 20 лет ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД) «ответственно выполняет положения концессионного договора, в том числе касающиеся инвестиций». 

 

По его словам, за это время российские вложения в систему армянских железных дорог, в том числе в подвижной состав, оцениваются более чем в 30 млрд рублей. 

 

«И вот теперь Никол Пашинян говорит, что нахождение железных дорог Армении в концессии у российской компании отпугивает потенциальных партнеров, препятствуя региональным проектам, и размышляет о передаче управления армянской железнодорожной сетью дружественной и России, и Армении стране», - заметил Шойгу.

 

«Вклад компании в экономику республики трудно переоценить: все критически необходимые грузы для нужд Армении перевозятся ЮКЖД. Железная дорога играет также и стратегическую роль, обеспечивая транспортную связь для страны, не имеющей выхода к морю», - отметил секретарь Совета безопасности России.




Лента новостей

Регион | Февраль 19, 2026 13:09
Шойгу дал понять, что Россия не намерена уступать ж/д концессию в Армении

Армения и мир | Февраль 19, 2026 12:22
Мир отходит не от сотрудничества, а от иллюзий

Внешняя политика | Февраль 19, 2026 10:31
Алиев встретился в Вашингтоне с главой AIPAC
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2026