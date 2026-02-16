Рубио заявил, что США стремятся заключить сделку с Ираном

Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что заключить сделку с Ираном будет нелегко, однако Вашингтон предпримет все попытки для этого.

Как сообщает ТАСС, выступая сегодня в Будапеште на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, Марко Рубио сказал:

«Заключить сделку с Ираном сложно. Мы всегда говорили, что это сложно, но мы собираемся попытаться. Наши переговорщики сейчас направляются туда. Посмотрим, что произойдет. Мы надеемся, что сделка будет достигнута».