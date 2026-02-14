«Для Азербайджана мир уже достигнут», - заявил Алиев

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность, что «юридические формальности» по заключению официального мира с Арменией будут достигнуты в течение 2026 года

Ильхам Алиев сказал об этом в Мюнхене в интервью телеканалу France 24, полный текст которого приводит агентство АЗЕРТАДЖ.

«Азербайджан в одностороннем порядке снял ограничения на транзит товаров в Армению. Мы также начали поставки критически важных для Армении нефтепродуктов, что фактически знаменует начало наших торговых отношений. То есть мы видим, что мир уже достигнут.

Для подписания окончательного мирного соглашения необходимо выполнить определенные формальности. Главы МИД обеих стран в Вашингтоне парафировали текст мирного соглашения. Так что, на мой взгляд, дело сделано. Думаю, того же мнения придерживается и армянский премьер. Мы только учимся жить в мире, и это очень хорошее чувство», - сказал Алиев.

«Я бы разделил нормализацию отношений и официальное мирное соглашение, потому что нормализация уже происходит. на это. Но армянская конституция, которая была принята давно, во времена оккупации Карабаха, содержит ссылку на Декларацию независимости Армении, в которой есть пункт о том, что так называемый «Нагорный Карабах» и Армения должны объединиться. Наша позиция с момента окончания Второй Карабахской войны, была предельно ясной. Это должно быть изменено. И, насколько я знаю, Армения планирует провести референдум. И как только это будет сделано, не будет никаких препятствий для официального подписания мирного соглашения.

Но я еще раз хотел бы подчеркнуть, что для Азербайджана мир уже достигнут. Процесс нормализации продвигается успешно. И я надеюсь, что как только эти юридические формальности будут завершены, мы достигнем официального мира».

Отвечая на вопрос журналиста «В этом году?», Алиев сказал: «Безусловно».