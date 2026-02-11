Пашинян подчеркнул важность углубления стратегических отношений с Ираном - Mediamax.am

11 Февраль 2026
Пашинян подчеркнул важность углубления стратегических отношений с Ираном


Фото: Пресс-служба правительства РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительные послания Верховному лидеру Исламской революции Сейеду Али Хаменеи и президенту Ирана Масуду Пезешкиану по случаю 47-й годовщины победы Исламской революции.

В послании, адресованном Верховному лидеру Исламской революции, Никол Пашинян отметил, что правительство Армении придает важное значение последовательному развитию и углублению сложившихся между Арменией и Ираном стратегических отношений.

 

«Убежден, что при Вашей поддержке наши страны углубят многопрофильное взаимодействие, претворяя в жизнь новые инициативы стратегического значения, которые будут способствовать установлению мира и укреплению стабильности в регионе.

 

Надеюсь, что сформированные между нашими странами дружественные связи еще больше укрепятся на благо народов Армении и Ирана», - отметил Пашинян.

 

В послании президенту Ирана премьер-министр подчеркнул, что дружественные отношения между двумя странами «основаны на взаимном уважении, искренности и доверии».

 

«С теплотой вспоминаю Ваш прошлогодний визит в Ереван, в ходе которого мы обсудили многовекторную повестку Армения-Иран и региональные процессы, а также вновь подтвердили приверженность выводу отношений между нашими странами на уровень стратегического партнерства», - отметил Никол Пашинян.




