Алиев: Транзит через Азербайджан имеет «исключительное значение» для Армении - Mediamax.am

10 Февраль 2026
Алиев: Транзит через Азербайджан имеет «исключительное значение» для Армении


Фото: trend.az


Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что транзит через Азербайджан имеет для Армении «исключительное значение».

Как сообщают азербайджанские СМИ, выступая 9 февраля на встрече с делегацией Торговой палаты США, Алиев отметил: 

 

«Проекты по развитию транспортной связности, которые мы уже обсуждали, уже создают большие возможности для региона. Несмотря на то, что мы были объектом армянской агрессии и оккупации в течение 30 лет, именно Азербайджан сделал первый шаг к миру. Мы предложили Армении мир, и мир был достигнут при содействии Президента Трампа 8 августа 2025 года. И теперь мы не только сняли все ограничения на транзит грузов в Армению - поскольку у Армении нет надежных транспортных и коммуникационных маршрутов, и транзит через Азербайджан для них имеет исключительное значение, но и начали поставлять нефтепродукты в Армению, чтобы заложить первые основы сотрудничества».

 

«Я всегда говорил, что Азербайджан никогда не станет ареной противостояния - он будет пространством сотрудничества. Здесь найдется достаточно места для всех. Сегодня наши отношения с Соединенными Штатами вступают в новую, абсолютно фантастическую эру. Мы очень воодушевлены и хотим использовать эту прекрасную возможность для установления прямых контактов между компаниями. Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности многих стран. Десять из них являются членами Европейского Союза, одиннадцать - одновременно членами НАТО. Поэтому для этих стран Азербайджан сегодня превращается в партнера гораздо более значимого, чем когда-либо прежде.

 

Кроме того, это поможет многим другим странам, которые сейчас страдают от нехватки или отсутствия надежных источников электроэнергии и газа. Один из проектов, над которым мы сейчас работаем, — это строительство новых линий электропередачи, помимо существующих, из Азербайджана в Европу посредством кабеля по дну Черного моря, а также через проект TRIPP. Этот проект становится возможным после достижения мира между Азербайджаном и Арменией», - заявил Алиев.

Комментарии

