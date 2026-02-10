Алиев принял представителей крупнейших еврейских организаций США

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня в Баку делегацию во главе с председателем Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций США Бетси Бернс Корн.
В сообщении государственного информационного агенства АЗЕРТАДЖ, в частности, говорится:
«Бетси Бернс Корн выразила удовлетворение визитом с большой делегацией для обсуждения вопросов расширения сотрудничества с учетом стратегического значения Азербайджана, а также его хороших отношений с США и Израилем.
Бетси Бернс Корн поздравила с достигнутыми в Вашингтоне в августе прошлого года успехами в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.
Отметив, что Азербайджан и Армения уже привыкают жить в условиях мира, Ильхам Алиев подчеркнул, что обеспечение мира и стабильности в регионе внесет значительный вклад в его развитие, отметил важность TRIPP и других проектов связности с точки зрения расширения регионального сотрудничества».
