Американская компания приступает к исследованию местности для проекта TRIPP - Mediamax.am

05 Февраль 2026
Американская компания приступает к исследованию местности для проекта TRIPP


Фото: U.S. Embassy Yerevan


Ереван /Медиамакс/. В Армению прибыла команда американской инженерно-консалтинговой компании AECOM для начала работ по исследованию местности в рамках программы TRIPP.

«Данные работы будут включать технико-экономическую оценку и разработку предложений по формированию железнодорожной и иной инфраструктуры, способствующих стимулированию долгосрочного экономического роста в Армении, обеспечению взаимосвязанности и региональной интеграции», - говорится в сообщении посольства США в Армении.

Комментарии

Выбор редактора
