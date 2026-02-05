Американская компания приступает к исследованию местности для проекта TRIPP

Ереван /Медиамакс/. В Армению прибыла команда американской инженерно-консалтинговой компании AECOM для начала работ по исследованию местности в рамках программы TRIPP.
«Данные работы будут включать технико-экономическую оценку и разработку предложений по формированию железнодорожной и иной инфраструктуры, способствующих стимулированию долгосрочного экономического роста в Армении, обеспечению взаимосвязанности и региональной интеграции», - говорится в сообщении посольства США в Армении.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.