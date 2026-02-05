Пашинян и Алиев обсудили в Абу-Даби реализацию проекта TRIPP

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился сегодня в Абу-Даби с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Пресс-служба правительства Армении сообщила, что на встрече лидеры двух стран приветствовали прогресс, зафиксированный в деле реализации договоренностей, достигнутых 8 августа в США.

«Они отметили важность сохранения и продвижения положительной динамики процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном в двустороннем формате.

Стороны признали, что общества двух стран становятся свидетелями реальных выгод мира в повседневной жизни. Они выразили удовлетворение в связи со стартом двусторонней торговли и продолжающимся экспортом нефтепродуктов из Азербайджана в Армению, а также осуществлением транзита зерна и других товаров в Армению из третьих стран через территорию Азербайджана.

Стороны договорились продолжить изучение возможностей расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Они также приветствовали взаимные визиты представителей гражданского общества и согласились в вопросе необходимости расширения мер по укреплению доверия.

Премьер-министр Пашинян и президент Алиев обсудили реализацию TRIPP и других инфраструктурных проектов.

Премьер-министр Армении и президент Азербайджана подтвердили свою готовность продолжать работу, направленную на дальнейшее укрепление мира и стабильности между двумя странами, и договорились поддерживать контакты с целью содействия процессу нормализации двусторонних отношений», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.