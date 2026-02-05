Пашинян и Алиев обсудили в Абу-Даби реализацию проекта TRIPP - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
05 Февраль 2026
638 просмотров

Пашинян и Алиев обсудили в Абу-Даби реализацию проекта TRIPP


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился сегодня в Абу-Даби с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Пресс-служба правительства Армении сообщила, что на встрече лидеры двух стран приветствовали прогресс, зафиксированный в деле реализации договоренностей, достигнутых 8 августа в США.

 

«Они отметили важность сохранения и продвижения положительной динамики процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном в двустороннем формате.

 

Стороны признали, что общества двух стран становятся свидетелями реальных выгод мира в повседневной жизни. Они выразили удовлетворение в связи со стартом двусторонней торговли и продолжающимся экспортом нефтепродуктов из Азербайджана в Армению, а также осуществлением транзита зерна и других товаров в Армению из третьих стран через территорию Азербайджана.

 

Стороны договорились продолжить изучение возможностей расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Они также приветствовали взаимные визиты представителей гражданского общества и согласились в вопросе необходимости расширения мер по укреплению доверия.

 

Премьер-министр Пашинян и президент Алиев обсудили реализацию TRIPP и других инфраструктурных проектов.

 

Премьер-министр Армении и президент Азербайджана подтвердили свою готовность продолжать работу, направленную на дальнейшее укрепление мира и стабильности между двумя странами, и договорились поддерживать контакты с целью содействия процессу нормализации двусторонних отношений», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Февраль 5, 2026 16:38
Лавров считает странными высказывания об «атаках с севера» против Армении

Политика | Февраль 5, 2026 13:42
Экс-руководители Арцаха приговорены к пожизненному заключению и к 20 годам

Общество | Февраль 5, 2026 13:06
Рубен Варданян: «Мы обязаны сделать ставку на возрождение»
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2026