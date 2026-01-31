В Азербайджане начали строительство «Зангезурской ЛЭП»

Ереван /Медиамакс/. В Азербайджане началось строительство «Зангезурской линии электропередачи» (ЛЭП).

Новая ЛЭП должна будет соединить энергосистему страны с сетями Нахичеванской автономной республики, сообщает ТАСС со ссылкой на национального энергооператора «Азерэнержи».

В компании отметили, что на основной территории республики и в Нахичевани прокладываются участки ЛЭП протяженностью 74 и 105 км соответственно.

«На следующем этапе проекта планируется построить дополнительную линию протяженностью 44 км на территории Армении», - говорится в сообщении «Азерэнержи».

В компании отметили, что строительство «Зангезурской ЛЭП» является частью проекта по запуску международного энергетического коридора Азербайджан-Турция-Европа. В рамках этой инициативы будет построена 230-километровая ЛЭП от Нахичевани до территории Турции.

Медиамакс отмечает, что в ноябре 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что обсуждал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Копенгагене перспективы начала реализации проекта TRIPP.

«Кажется, мы пришли к пониманию, что, возможно, быстрее всего получится строительство ЛЭП и газопровода», - говорил Пашинян.