Байрамов проинформировал израильского коллегу об мирном процессе с Арменией - Mediamax.am

27 Январь 2026
Байрамов проинформировал израильского коллегу об мирном процессе с Арменией


Фото: trend.az


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал своего израильского коллегу о состоянии азербайджано-армянских отношений.

Сегодня в Баку прошла совместная пресс-конференция Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром.

 

Как сообщает Trend, Байрамов сказал, что поделился с Сааром своим видением результатов, «достигнутых после исторической встречи в Вашингтоне 8 августа 2025 года».

 

Джейхун Байрамов также отметил, что отношения между Азербайджаном и Израилем развиваются в позитивном ключе и охватывают различные сферы. Он напомнил, что несколько дней назад в Давосе состоялась встреча президентов Азербайджана и Израиля.

