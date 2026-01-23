На встрече с Трампом Алиев назвал TRIPP частью «Зангезурского коридора»

Ереван /Медиамакс/. Сегодня в Давосе состоялась встреча президентов Азербайджана и США.

Как сообщает пресс-служба президента Азербайджана, «на встрече было выражено удовлетворение развитием связей между нашими странами в различных сферах после возвращения Дональда Трампа к власти».

«Была подчеркнута историческая роль Дональда Трампа в достижении 8 августа прошлого года в Вашингтоне договоренностей, связанных с продвижением мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.

Глава нашего государства коснулся предпринимаемых шагов по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Отметив, что в регионе уже установился мир, Ильхам Алиев сказал, что это находит отражение и в налаживании торговых отношений между двумя странами. В частности, он подчеркнул экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению, а также доставку импортируемого зерна в Армению через территорию нашей страны.

Глава нашего государства отметил, что Зангезурский коридор, в том числе проект TRIPP играют важную роль с точки зрения региональной связности.

В ходе беседы было затронуто значение Совета мира, созданного под председательством Президента США, была подчеркнута важность этого института с точки зрения укрепления мира на Ближнем Востоке, а также внесения вклада в урегулирование глобальных конфликтов. Приглашение Азербайджана в Совет мира в качестве государства-учредителя было расценено как проявление стратегического партнерства между Азербайджаном и США и роли нашей страны в продвижении мира на планете», - говорится в сообщении.